Принц Гарри искал “пикантную” девушку с сильным характером, как у его матери принцессы Дианы
Принц Гарри всегда выбирал между “пикантными” девушками с сильными характерами, какой была его мать. Об этом рассказала королевский биограф Анджела Левин, написавшая книгу “Гарри: разговоры с принцем”.
По словам Левин, принца Гарри всегда привлекали “колючие и пикантные” особы, которые могли бы настоять на своем, а не тихо следовать за ним в королевских сражениях. Это ей дали понять прошлые отношения сына принцессы Дианы. В частности, впервые он влюбился в колледже в Челси Дэйви, но она не смогла выдержать давления публики. Он пригласил возлюбленную на свадьбу к своему брату в 2011 году, но после торжества она объяснила свои чувства. Второй большой любовью принца Гарри стала Крессида Бонас, с которой он познакомился благодаря принцессе Евгении. Этот роман продлился два года, но избраннице не удалось мириться с публичным образом жизни и большим количеством правил королевской семьи.
Выяснилось, что Меган Маркл с детства равнялась на принцессу Диану и в жизни оказалась такой же целеустремленной. Принц Гарри уверен, что мать одобрила бы его выбор.
По словам Левин, принца Гарри всегда привлекали “колючие и пикантные” особы, которые могли бы настоять на своем, а не тихо следовать за ним в королевских сражениях. Это ей дали понять прошлые отношения сына принцессы Дианы. В частности, впервые он влюбился в колледже в Челси Дэйви, но она не смогла выдержать давления публики. Он пригласил возлюбленную на свадьбу к своему брату в 2011 году, но после торжества она объяснила свои чувства. Второй большой любовью принца Гарри стала Крессида Бонас, с которой он познакомился благодаря принцессе Евгении. Этот роман продлился два года, но избраннице не удалось мириться с публичным образом жизни и большим количеством правил королевской семьи.
Выяснилось, что Меган Маркл с детства равнялась на принцессу Диану и в жизни оказалась такой же целеустремленной. Принц Гарри уверен, что мать одобрила бы его выбор.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:30