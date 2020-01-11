Учёные заявили о том, что дорогая покупка снижает самооценку человека





Эксперты провели ряд опросов в местах с наибольшим скоплением покупателей с высокой платежеспособностью. Одними из них стали самые известные районы Нью-Йорка. Около 30% респондентов сообщили, что не намерены скрывать свои доходы, ведь это результат их работы. Однако большинство заявили, что им становится некомфортно, когда на них дорогая вещь или аксессуар. Причиной этому может быть то, что люди считаю это неоправданной и незаслуженной привилегией, а речь не идёт о том, заработано это или является подарком от близкого человека.Чтобы не смущаться и узнать причину «синдрома самозванца», стоит обратиться за помощью к специалисту, который поможет разобраться в ситуации. Он постарается проработать внутренние блоки и проблемы, и поспособствует к убеждению внутреннего «я» в том, что человек имеет право на роскошь. Если это не поможет -лучше всего находить повод для дорогой покупки, чтобы оправдать траты. Однако стоит помнить, что шопоголизм, согласно исследованиям учёных из Германии, является серьёзным психическим заболеванием, требующим лечения.