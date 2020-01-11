Мария Погребняк намекнула на скорую свадьбу ведущей “Дом-2” Ольги Бузовой





Об отношениях блогера и популярной певицы общественность узнала в преддверии Нового года. Ольга Бузова рассказала о них во время эфира шоу “План Б”, которое ранее выходило на ТНТ. Мария Погребняк отметила, что постоянно находится на связи с артисткой, которая нуждается в женском счастье. Манукян - очень достойная кандидатура, когда влюбленные видят друг друга, то сияют. Погребняк отмечает, что отношения пока еще должны пройти проверку временем, но она все-таки надеется погулять на их свадьбе. Говорит Мария Погребняк и о том, что Ольга Бузова и Давид Манкуян рядом друг с другом смотрятся очень гармонично. Светская львица искренне желает влюбленным счастья.Напомним, что сейчас Ольга Бузова находится на отдыхе в Таиланде, где она уже успела увидеться с несколькими своими подругами и даже отметила, что совсем скоро у них поводом для радости может стать не только ее день рождение. Возможно, звезда намекала на предстоящую свадьбу.