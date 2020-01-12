Ретромобили Fiat 500 и Fiat Panda стали гибридами





Компания Fiat представила первые модели-гибриды. Итальянская компания впервые выпустила модель 500 13 лет назад, а Panda – 9 лет назад. Электрификация транспортных средств такого возраста выполнена в минимальном стиле. Её основной целью стало ускорение функционирования авто.Новая версия Fiat 500 получила двигатель FireFly объёмом 1 л, хотя ранее использовала ДВС на 1,2 л. В качестве дополнения разработчики внедрили стартер-генератор на 12 В. Он достаточно быстро осуществляет перезапуск двигателя и оказывает существенную помощь в наборе ускорения. В состав комплектации гибридных продуктов вошла 6-ступенчатая МКПП. Начало продаж обновлённых авто запланировано на 2020 год. Модель Fiat 500 станет доступна в феврале, а для Panda время релиза назначено на март. Помимо этого, ожидается презентация спецификаций Launch Edition, имеющих более широкий набор опций.