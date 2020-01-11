Эксперты рассказали, как сменить аккумулятор в машине без сброса настроек бортового компьютера





Аккумулятор в машине играет важную роль. Благодаря батарее транспортное средство заводится и работает двигатель, но в современной машине источник питания ещё более необходим, нежели в старых моделях. Сейчас новинки имеют множество различных электронных систем и опций, которые прекратят работать, если произойдёт внезапная потеря энергии. После этого нередко настройку бортового компьютера приходится производить в сервисном центре. Тем не менее, снимать батарею необходимо во многих ситуациях, например, при ремонте, когда требуется полное обесточивание, во время длительной консервации средства передвижения и для замены источника питания. В условиях российской зимы многие автолюбители заносят аккумулятор в дом, чтобы тот за ночь из-за мороза не потерял весь заряд.Чтобы снять элемент, следует вставить в прикуриватель специальный гаджет, который будет поддерживать необходимый заряд. Единственной причиной его не использовать является высокая стоимость. Народные умельцы нашли способ заменить его дешёвой альтернативой, которую легко сделать собственными руками. Для этого нужно найти провод для прикуривателя и отрезав вышедший из стоя девайс подсоединить к нему батарейку "Крона". Этого хватит на пару дней. Важно также не забывать, сначала от аккумулятора отсоединяется клемма "плюс", а потом "минус". Если это правило не будет соблюдено, произойдёт замыкание при контакте с кузовом, и сгорят многие элементы электропроводки автомобиля.