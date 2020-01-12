Зураб Церетели предложил поставить Юрию Лужкову памятник





Церетели тепло отзывается о покойном Лужкове, отмечая, что он был хорошим другом и мэром. При этом художник является верующим человеком и не любит рассказывать о своих планах заранее, поскольку в итоге они не сбываются. Поэтому он дал обещание поставить памятник политику, чтобы точно его выполнить.На данный момент неизвестно, когда скульптура будет готова и где ее поставят. Однако у деятеля искусства уже есть несколько идей для воплощение задумки. Зураб Церетели видит Лужкова в образе дворника, который приводит в порядок Москву, а также спортсмена.