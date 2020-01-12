Специалисты рассказали о продуктах, помогающих бороться с бессонницей





Для лучшего сна необходимо выпивать стакан молока. Молочные продукты богаты триптофаном, который участвует в выработке серотонина и мелатонина. Данные вещества помогают крепче уснуть. Кроме молока триптофан можно найти в йогурте, бананах, овсе, мясе птицы, арахисе и тунце. Эксперты советуют включить в рацион блюда, содержащие магний, ведь он вместе с кальцием помогает успокоить тело и расслабить мышцы. Из-за отсутствия данных минералов, можно проснуться через несколько часов и почувствовать бессонницу. Среди продуктов они выделяют шпинат, бананы, орехи, семечки, рыбу и цельнозерновые продукты. Ещё один хороший способ заснуть - это выпить чашку травяного чая с ромашкой, мятой и пустырником. Такой сбор отлично успокаивает и настраивает на крепкий сон до утра.Однако необходимо обратить внимание и на то, что способствует бессоннице. Стимулирующий эффект кофеина достигает пика в течение 1-4 часов, однако есть люди, которые испытывают его до 12. Не нужно наедаться перед сном. Сытный ужин только помешает заснуть, ведь организм будет занят его перевариванием. Поэтому необходимо позаботиться, чтобы последний приём пищи был не позже, чем за 2-3 часа до сна. Также следует исключить продукты, в состав которых входит тирамин. Это свинина, сыр, шоколад, баклажаны, томаты, картофель и вино. Дело в том, что это вещество способно преобразовываться в норадреналин, который стимулирует мозг и не даёт ему возможности расслабиться.