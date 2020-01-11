Дмитрий Дмитренко и Андрей Шабарин обругали друг друга нецензурными словами на общей кухне





Все началось с неосторожно брошенного слова Дмитрия Дмитренко в сторону Розалии Райсон, блондинка как раз стояла у плиты и готовила еду. Шабарин сидел за столом и ел, однако тут же пришел на помощь возлюбленной, обозвав оппонента "лохом". Помирить разъяренных мужчин попыталась Райсон, но муж сказал ей отойти в сторону, и участница проекта "Дом-2" его послушалась.Затем Дмитрий Дмитренко предложил Шабарину выйти и разобраться на кулаках, но тут на помощь пришли Иосиф Оганесян и Алексей Купин. Они разняли мужчин и оттянули их друг от друга, но и это не помогло. Даже когда Дмитрия Дмитренко и Андрея Шабарина держали друзья, они продолжали оскорблять друг друга, несмотря на все усилия Розалии Райсон угомонить своего избранника.Поклонники, тем не менее, поспешили отметить, что не так давно семьи очень хорошо общались и дружили, а Розалия Райсон и Андрей Шабарин просили своих подписчиков и поклонников реалити-шоу голосовать за Рапунцель-старшую в конкурсе "Человек года".