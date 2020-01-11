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Влад Топалов готов стать многодетным отцом

Влад Топалов намерен стать многодетным отцом, но не торопит с этим Регину Тодоренко. По мнению певца, его супруге нужно восстановиться после рождения сына Майкла.

Музыкант отметил, что надеется иметь 3-4 детей, но пока воспитывает первенца. Майклу исполнился лишь год, но Регина Тодоренко уже обсуждала с мужем вторую беременность. Певец не торопит жену с этим решением, поскольку видит, как сильно она устала за прошедший год. При этом артист считает, что ему в 35 лет уже нет особого смысла тянуть с данной темой, но решение примет супруга. Звезды готовятся к покупке квартиры, а также в новом интервью они рассказали, что уже обзавелись помощниками в уходе за ребенком. Тодоренко не скрывает, что в последнее время ее жизнь стала напоминать конвейер, но она хочет большую семью.

Влад Топалов не переживает из-за профессиональной занятости, поскольку с воспитанием детей им помогают родители. В случае рождения второго ребенка Регина Тодоренко намерена брать его с собой на съемки.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:00

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