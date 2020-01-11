Влад Топалов готов стать многодетным отцом





Музыкант отметил, что надеется иметь 3-4 детей, но пока воспитывает первенца. Майклу исполнился лишь год, но Регина Тодоренко уже обсуждала с мужем вторую беременность. Певец не торопит жену с этим решением, поскольку видит, как сильно она устала за прошедший год. При этом артист считает, что ему в 35 лет уже нет особого смысла тянуть с данной темой, но решение примет супруга. Звезды готовятся к покупке квартиры, а также в новом интервью они рассказали, что уже обзавелись помощниками в уходе за ребенком. Тодоренко не скрывает, что в последнее время ее жизнь стала напоминать конвейер, но она хочет большую семью.Влад Топалов не переживает из-за профессиональной занятости, поскольку с воспитанием детей им помогают родители. В случае рождения второго ребенка Регина Тодоренко намерена брать его с собой на съемки.