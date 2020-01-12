Эксперты назвали самые популярные автомобили в Мавритании





В настоящий момент уровень экономического развития Мавритании не позволяет местным жителям наслаждаться плодами актуальной автопромышленности. Страна, расположенная на западе Африки, всё ещё переживает последствия колониального прошлого, и в ней официально существует официальное рабовладение. Большая часть государства - это пустыня, а там где проложены дороги, их качество желает лучшего. При этом лишь треть из них имеют асфальтовое покрытие, а это всего 3,5 тысячи километров. В таких условиях слабая машина долго не просуществует, потому мавританцы предпочитают надёжные транспортные средства, например, производства Mercedes-Benz. Естественно, большинство представителей даже среднего класса могут приобрести только подержанные седаны. Те же, кто живут в глубинке, не имеют никакого выбора, для них подходят только пикапы и большие рамные внедорожники.Ещё со времён французской колонии в Мавритании сохранилось немало автомобилей из этой страны. Модель Peugeot 504 используется в стране в качестве общественного маршрутного транспорта, а большинство рядовых автолюбителей приобретают уже изрядно изношенную технику от Renault.