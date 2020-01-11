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Пелагея расплакалась на сцене после заявления о разводе с Иваном Телегиным

Певица Пелагея не смогла сдержать слезы прямо на сцене после заявления о разводе с Иваном Телегиным. На недавнем концерте артистка показала фанатам истинные чувства и получила колоссальную поддержку.
Пелагея расплакалась на сцене после заявления о разводе с Иваном Телегиным

Во время своего выступления Пелагея говорила о необходимости наполнять жизнь чудесами, а также умении прощать. Певица подчеркнула, что она прощает себя и других. Публика связала эти откровения с информацией о разводе артистки с хоккеистом Иваном Телегиным. Зрители всячески поддерживали исполнительницу, например, подпевали ее песням и активно аплодировали. В итоге звезда не смогла выдержать эмоционального накала и расплакалась, стоя на сцене.

Пелагея призналась поклонникам в любви, а также поблагодарила их за поддержку.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00

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