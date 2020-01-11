Любовь Успенская берет уроки фламенко

65-летняя Любовь Успенская постоянно повторяет, что она, как и ранее, полна сил и энергии. По словам певицы, благодаря позитивному настрою, в ее окружении всегда много молодых людей. Артистка поддерживает дружеские отношения со Славой, Кети Топурией и Натальей Чистяковой-Ионовой. Исполнительница подчеркнула, что у нее многие спрашивают, как ей удается все успевать: и выступать, и посещать светские мероприятия, и давать интервью.В то же время певица полагает, что может своей энергией поделиться с близкими людьми. В своем посте она написала, что учится танцевать фламенко. На урок артистка пришла в красных бархатных шортах и жакете. В дополнение к образу исполнительница использовала высокие красные сапоги. Также звезда написала, что очень хочет попробовать себя в этом направлении., - подчеркнула певица. Любовь Успенская подтвердила, что она полностью отказалась от употребления спиртных напитков.