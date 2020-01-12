Ученые рассказали о напитках, которые помогают человеку сохранить молодость "до 100 лет"





Учёные предлагают для продления молодости организма пить зелёный чай. На самом деле данный напиток противостоит развитию онкологических заболеваний. Это касается лёгких, простаты, молочной железы и кожи. Зелёный чай тормозит увядание кожи и помогает поддерживать в здоровом состоянии мозг. Специалисты из Японии провели исследование, в котором приняли участие пожилые особы. У участников, принимавших больше двух чашек зелёного чая в день, было замечено снижение проблем с памятью в 1,5 раза. Каркаде с давних пор считается средством от всех заболеваний.Красный оттенок чаю придают антоцианы, обладающие антивозрастным эффектом, а также они снижают воспалительные процессы в организме. Напиток имеет мочегонный и спазмолитический эффект. Необходимо знать , что каркаде влияет на повышение кислотности желудочного сока, по этой причине его не стоит принимать натощак или при заболевании желудочно-кишечного тракта. Томатный сок имеет лечебные свойства из-за содержащегося в нём ликопина. Это каротиноид, который борется с раковыми клетками. Специалисты советуют употреблять отвар шиповника, так как плоды этого растения богаты витамином С.