Панкреатит можно вылечить с помощью восстановления уровня гормона FGD21





Исследования специалистов дают надежду, что терапия болезни окажется простой. Опыт с грызунами, имеющими панкреатит, представил нестабильность гормона FGD2. Сначала он возрастал, потом резко падал и исчезал. Такая тенденция прослеживалась при разных формах болезни. Образцы клеток поджелудочной железы больных показали низкий уровень этого гормона. В течение суток к грызунам ученые применяли заместительную терапию, которая и снизила симптомы заболевания.Острый панкреатит отмечается острой болью под ложечкой и левым ребром, которая не проходит и опоясывает тело. Также появляется рвота и тошнота, поднимается температура. 70% случаев обострения болезни возникают после отравления алкогольными напитками или из-за желчнокаменной болезни.