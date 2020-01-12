Панкреатит можно вылечить с помощью восстановления уровня гормона FGD21
Ученые сообщили, что панкреатит можно вылечить, если восстановить уровень гормона FGD2. Опыты на животных показали, что их состояние улучшилось за сутки.
Исследования специалистов дают надежду, что терапия болезни окажется простой. Опыт с грызунами, имеющими панкреатит, представил нестабильность гормона FGD2. Сначала он возрастал, потом резко падал и исчезал. Такая тенденция прослеживалась при разных формах болезни. Образцы клеток поджелудочной железы больных показали низкий уровень этого гормона. В течение суток к грызунам ученые применяли заместительную терапию, которая и снизила симптомы заболевания.
Острый панкреатит отмечается острой болью под ложечкой и левым ребром, которая не проходит и опоясывает тело. Также появляется рвота и тошнота, поднимается температура. 70% случаев обострения болезни возникают после отравления алкогольными напитками или из-за желчнокаменной болезни.
Исследования специалистов дают надежду, что терапия болезни окажется простой. Опыт с грызунами, имеющими панкреатит, представил нестабильность гормона FGD2. Сначала он возрастал, потом резко падал и исчезал. Такая тенденция прослеживалась при разных формах болезни. Образцы клеток поджелудочной железы больных показали низкий уровень этого гормона. В течение суток к грызунам ученые применяли заместительную терапию, которая и снизила симптомы заболевания.
Острый панкреатит отмечается острой болью под ложечкой и левым ребром, которая не проходит и опоясывает тело. Также появляется рвота и тошнота, поднимается температура. 70% случаев обострения болезни возникают после отравления алкогольными напитками или из-за желчнокаменной болезни.
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 07:00