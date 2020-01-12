Эксперты дали советы, касающиеся обкатки нового автомобиля





По словам специалистов, несмотря на явный прогресс автомобильной индустрии, при покупке нового автомобиля его, как и прежде, нужно подвергать первичной обкатке. Отказаться можно только от нулевого техобслуживания в виде смены масла и замены воздушного фильтра после небольшого срока работы, так как современные материалы не могут так быстро загрязнить эти элементы. Все же остальные детали трансмиссии и подвески нужно постепенно приводить в рабочее состоянию. Особенно это важно для силовой установки. Первые несколько тысяч километров нужно проехать, не превышая скоростного режима и не поднимая оборотов мотора выше 4,5 тысяч, а в случае дизельного агрегата - 3,5 тысяч. Это позволит избежать перегрева и даст возможность кольцам и поршням притереться. Коробка передач в первые месяцы также не будет работать идеально, её шестерни должны стать гладкими.Это же касается и амортизаторов, которые покажутся слишком жёсткими. Чтобы они постепенно пришли в рабочую норму, нужно не заезжать в глубокие рытвины, особенно на высокой скорости, и не возить тяжёлый груз. Тормоза тоже не притрутся, пока транспортное средство не проедет первые 300 километров. Нужно избегать экстренных торможений, так как педаль окажется менее отзывчивой, нежели у обкатанной машины.