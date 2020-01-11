“Королева пиара”: Алеся Кафельникова опровергла слухи о скорой свадьбе

Недавно Алеся Кафельникова разместила в своем микроблоге фото из самолета, где запечатлена с собакой на коленях и корзиной фруктов, стоящей рядом. Поклонники смогли рассмотреть на снимке кольцо с внушительным камнем. При этом в аккаунте собственного питомца модель рассекретила дату запланированного торжества. Поклонники осыпали ее поздравлениями, в связи с чем она призналась, что это была неудачная шутка. Манекенщица считала, что все смогут понять и повеселиться вместе с ней, но ситуация вышла из-под контроля. Дочь теннисиста задалась вопросом, как публика смогла поверить аккаунту собаки, который создавался как развлекательный.Таким образом Кафельникова опровергла помолвку, а также назвала себя “королевой пиара”.