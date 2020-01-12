В интернете показали самую дорогостоящую версию ГАЗ-23 «Волга»





ГАЗ-23 набирает скорость в 100 км/ч за 16 секунд, а в условиях снаряжённой массы в 1,62 тонны наибольший показатель ограничен планкой в 160 км/ч. Презентованный бренд прошел глубокую реставрацию и в настоящее время представлен на одном из моторшоу параллельно с иными продуктами производства периода СССР. Авто восстановили при соблюдении максимального соответствия оригинальной версии.Модель получила прозвище «догонялка», поскольку она применялась в работе сотрудниками спецслужб советского периода. ГАЗ-23 «Волга» также была одним из авто в заданиях по осуществлению сопровождения. Он отличается от ГАЗ-21 наличием в подкапотном пространстве двигателя объёмом 5,5 л V8 мощностью 195 «лошадей». В комплекте с двигателем функционирует 3-ступенчатая АКПП. Вдобавок, модель получила усиленную подвеску и систему тормозов повышенной производительности.