Юрий Шатунов о своей семье: «Мои дети очень сентиментальны»





46-летний Юрий Шатунов редко рассказывает журналистам о своей личной жизни. Известно, что пара воспитывает 13-летнего сына Дэнниса и 6-летнюю дочь Эстеллу. Вся семья проживает в Германии, дети обучаются в местных школах, а жена занимается делами по дому. Чтобы больше внимания уделить детям, артист сделал трехлетний перерыв в творческой деятельности. Теперь все свое свободное время певец старается быть со своей семьей. Знаменитость рассказал, что дети напоминают ему его самого, они являются очень сентиментальными. По словам Шатунова, сын и дочь подобающим образом выражают свои чувства и эмоции в определенных ситуациях.В творческой деятельности у Юрия Шатунова не все так гладко, как в семейных отношениях. Он уже много лет борется с продюсером Андреем Разиным за право исполнять песни, в создании которых участвовал, будучи членом коллектива «Ласковый май».