Москвич ушел в лес, устав от жены за новогодние праздники
Москвич ушел в лес, устав от супруги за время новогодних праздников. На протяжении нескольких дней он скрывался от спасателей, которые его искали.
42-летний мужчина после размолвки с супругой 4 января ушел из дома. Недалеко от его жилища находится Лосиноостровской парк, где разрешено прогуливаться. Он не появился дома через несколько суток. Сперва жена не переживала за него, но позже информировала полицию об исчезновении.
Спасатели смогли разыскать исчезнувшего мужчину. Он был с егерем и находился под воздействием алкоголя.
42-летний мужчина после размолвки с супругой 4 января ушел из дома. Недалеко от его жилища находится Лосиноостровской парк, где разрешено прогуливаться. Он не появился дома через несколько суток. Сперва жена не переживала за него, но позже информировала полицию об исчезновении.
Спасатели смогли разыскать исчезнувшего мужчину. Он был с егерем и находился под воздействием алкоголя.
Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 20:46