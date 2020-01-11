Москвич ушел в лес, устав от жены за новогодние праздники





42-летний мужчина после размолвки с супругой 4 января ушел из дома. Недалеко от его жилища находится Лосиноостровской парк, где разрешено прогуливаться. Он не появился дома через несколько суток. Сперва жена не переживала за него, но позже информировала полицию об исчезновении.Спасатели смогли разыскать исчезнувшего мужчину. Он был с егерем и находился под воздействием алкоголя.