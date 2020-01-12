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Миллениалы могут стать первым поколением, кому не удалось превзойти успехи предков

Исследователи из Стэнфордского университета пришли к выводу, что поколение Y является менее успешным в вопросе заработка и карьеры по сравнению с их родителями. Таким образом миллениалы могут стать первыми, кому не удалось превзойти успехи предков.

Исследователи напоминают, что миллениалами называется поколение, родившееся в период с 1981 по 1996 год. Среди американцев, которые родились в конце 80-х годов прошлого века, лишь 44% занимали более высокие должности, чем их родители. При этом 49% граждан имели более низкие зарплаты. Рожденные в 1930-х годах люди в 70% случаев имели взлет карьеры по сравнению с родителями, но этот процент постоянно падал. В случае с поколением Y, он впервые опустился ниже 50%.

Согласно опросу, миллениалы стараются зарабатывать больше своих родителей, но в связи с проблемами поиска высокооплачиваемой работы, подорожания недвижимости и других затрат, им это не удается.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:00

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