Джуд Лоу рад, что образ соблазнителя не определил его карьеру





В настоящий момент Джуд Лоу является одним из самых популярных актёров современности. Он получил главную роль в телевизионном сериале "Молодой папа", сюжет которого повествует о священнослужителе из Ватикана. На данном этапе показаны два сезона, окончание истории произойдёт ещё не скоро. Несмотря на пока незаконченный статус повествования, исполнитель роли Папы Римского благодарен режиссёру Паоло Соррентино, пригласившего артиста в картину. Эта роль стала одной из его самых любимых. Сейчас звезде не приходится воплощать романтические образы, которые ранее только и предлагали постановщики.Джуд Лоу отметил, играть героев-соблазнителей ему приходилось часто, но он всё же счастлив, что они не определил его карьеру и теперь у знаменитости есть возможность пробовать себя в других амплуа. В 20-летнем возрасте актёр хватался за любую возможность, в 30 лет стал испытывать немало сомнений по поводу выбранной профессии, а после 40 наконец начал получать лучшие предложения, так как его репутация стала работать на него.