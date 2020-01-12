Медики рассказали о первых признаках туберкулёза





Туберкулёз – это инфекционное заболевание. Люди, страдающие от сахарного диабета, заболеваний лёгких, хронических бронхитов, употребляющие запрещенные вещества, склонные к алкоголизму и ВИЧ-инфицированные входят в группу риска и имеют больше шансов заболеть. Первыми признаками являются: слабость в теле, снижение аппетита, потеря веса, кашель, отхаркивание с кровью, боль в грудине во время дыхания, повышенное потоотделение, повышение температуры. Микробактерии туберкулёза попадают в организм человека воздушно-капельным путём.В закрытых помещениях, при длительном контакте с носителем инфекции, а также при употреблении в пищу молочных продуктов и мяса значительно увеличивается риск заболеть туберкулёзом. Необходимо чаще проветривать помещение, пользоваться индивидуальными кухонными принадлежностями и предметами личной гигиены, общаться с людьми, которые являются носителями инфекции, на расстоянии более 1 метра, не покупать молочные и мясные продукты в непроверенных местах. Если среди всех признаков заболевания замечен хотя бы один, необходимо сразу же обратиться к специалисту и пройти обследование. Народные методы не всегда могут помочь при лечении туберкулёза.