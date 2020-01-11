Коллега Анджелины Джоли Тиффани Хэддиш заявила о желании накормить голливудскую звезду





Известно, у Анджелины Джоли много фанатов, а сама она на протяжении многих лет является иконой стиля и красоты. Тем не менее, некоторые коллеги считают её измождённой и хотят видеть актрису более жизнерадостной. В очередном эпизоде шоу "Watch What Happens Live", которое ведёт Энди Коэн, зрители смогли увидеть Сальму Хайек и Тиффани Хэддиш. Они обе снялись в новой картине "Как босс". В ходе разговора мексиканская знаменитость упомянула экс-супругу Брэда Питта, подчеркнув, что ей ранее посчастливилось играть на площадке и с этой звездой, а данный опыт оказался очень позитивным.Американская артистка также положительно отозвалась о коллеге, и даже изъявила желание приготовить для неё какое-то блюдо, продемонстрировав своё кулинарный талант. Ей часто кажется, что у Анджелины Джоли голодный вид.