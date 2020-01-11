«Такая красота и идиллия»: Волочкова прокомментировала семейное фото Пугачевой

Анастасия Волочкова устроила себе каникулы, которые проводит на Пхукете. Балерина призналась, что очень любит Мальдивы, однако в этот раз решила изменить свои традиции. Несмотря на отдых, Волочкова старается быть в курсе всех новостей, связанных со звездами отечественного шоу бизнеса. Поэтому она следит за снимками, которые знаменитости публикуют в своих микроблогах. Так, балерина прокомментировала семейный снимок, который Максим Галкин поместил на своей странице в социальной сети Instagram. На нем запечатлены Примадонна с супругом, а также их дочь Лиза и сын Гарри, которые побывали в одном из кинотеатров столицы., - восхитилась Волочкова. Снимок также прокомментировала певица Алика Смехова, которая назвала семейство «пушистыми и кудрявыми».Ранее стало известно, что Примадонна не разрешает детям пользоваться компьютером и гаджетами, а предпочитает, чтобы всю информацию они получали в семье.