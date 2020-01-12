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Названы главные технологические тренды медицины в 2020 году

Ведущий врач центра Deloitte Феликс Мэтьюз перечислил инженерные тренды, направленные на улучшение здоровья в 2020 году. По мнению эксперта, технологии всегда будут иметь важную роль в превентивной медицине.

Все чаще пациенты используют фитнес-браслеты, чтобы отслеживать свое здоровье. Для успешной диагностики используется ИИ, который в 2020 году сможет направлять пользователей к узкопрофильным специалистам. Использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией в США и странах Европы уже сейчас заметно снижает затраты на лечение. Врачи могут прописывать лекарственные препараты онлайн, что стало нормальной практикой. Для обучения медиков будут использоваться VR-гаджеты, которые снизят количество врачебных ошибок.

Новый стандарт 5G поможет передавать больше данных по медицине, например, изображений, что будет способствовать развитию онлайн-больниц.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:00

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