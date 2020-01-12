Названы главные технологические тренды медицины в 2020 году





Все чаще пациенты используют фитнес-браслеты, чтобы отслеживать свое здоровье. Для успешной диагностики используется ИИ, который в 2020 году сможет направлять пользователей к узкопрофильным специалистам. Использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией в США и странах Европы уже сейчас заметно снижает затраты на лечение. Врачи могут прописывать лекарственные препараты онлайн, что стало нормальной практикой. Для обучения медиков будут использоваться VR-гаджеты, которые снизят количество врачебных ошибок.Новый стандарт 5G поможет передавать больше данных по медицине, например, изображений, что будет способствовать развитию онлайн-больниц.