Названы главные технологические тренды медицины в 2020 году
Ведущий врач центра Deloitte Феликс Мэтьюз перечислил инженерные тренды, направленные на улучшение здоровья в 2020 году. По мнению эксперта, технологии всегда будут иметь важную роль в превентивной медицине.
Все чаще пациенты используют фитнес-браслеты, чтобы отслеживать свое здоровье. Для успешной диагностики используется ИИ, который в 2020 году сможет направлять пользователей к узкопрофильным специалистам. Использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией в США и странах Европы уже сейчас заметно снижает затраты на лечение. Врачи могут прописывать лекарственные препараты онлайн, что стало нормальной практикой. Для обучения медиков будут использоваться VR-гаджеты, которые снизят количество врачебных ошибок.
Новый стандарт 5G поможет передавать больше данных по медицине, например, изображений, что будет способствовать развитию онлайн-больниц.
Все чаще пациенты используют фитнес-браслеты, чтобы отслеживать свое здоровье. Для успешной диагностики используется ИИ, который в 2020 году сможет направлять пользователей к узкопрофильным специалистам. Использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией в США и странах Европы уже сейчас заметно снижает затраты на лечение. Врачи могут прописывать лекарственные препараты онлайн, что стало нормальной практикой. Для обучения медиков будут использоваться VR-гаджеты, которые снизят количество врачебных ошибок.
Новый стандарт 5G поможет передавать больше данных по медицине, например, изображений, что будет способствовать развитию онлайн-больниц.