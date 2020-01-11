Бюджет нового фильма Кристофера Нолана “Довод” превысит 200 млн долларов





Согласно заявлениям инсайдеров, бюджет “Довода” оценивается не менее чем в 205 млн долларов. При этом ранее некоторые источники говорили о 225 млн долларов. Уже известно, что в проекте появятся Роберт Паттинсон, Майкл Кейн, Элизабет Дебики и другие звезды. Пока имеется мало сведений о сюжете будущей киноленты, однако ожидается, что на экраны она выйдет уже летом нынешнего года. Пока сообщается, что события будут разворачиваться в нескольких странах, а подходящим жанром является шпионский боевик.Ранее Роберт Паттинсон высказался о том, что не считает Бэтмена супергероем. Он сыграет данного персонажа в новой ленте о Брюсе Уэйне.