АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Оскар 2020": Прогнозы букмекеров и другие факты о…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

Бюджет нового фильма Кристофера Нолана “Довод” превысит 200 млн долларов

Бюджет ленты “Довод”, работу над которой развернул Кристофер Нолан, составит суммарно более 200 млн долларов. Такие данные приводит Collider, ссылаясь на личные источники.
Бюджет нового фильма Кристофера Нолана “Довод” превысит 200 млн долларов

Согласно заявлениям инсайдеров, бюджет “Довода” оценивается не менее чем в 205 млн долларов. При этом ранее некоторые источники говорили о 225 млн долларов. Уже известно, что в проекте появятся Роберт Паттинсон, Майкл Кейн, Элизабет Дебики и другие звезды. Пока имеется мало сведений о сюжете будущей киноленты, однако ожидается, что на экраны она выйдет уже летом нынешнего года. Пока сообщается, что события будут разворачиваться в нескольких странах, а подходящим жанром является шпионский боевик.

Ранее Роберт Паттинсон высказался о том, что не считает Бэтмена супергероем. Он сыграет данного персонажа в новой ленте о Брюсе Уэйне.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Агата Муцениеце трогательно поздравила сына Тимофея с…
В США российский истребитель Су-57 назвали…
Медики составили список овощей, которые способны испортить зубы…
Экс-супруга Никиты Ефремова Яна Гладких показала на видео "трёх…
Лариса Гузеева призналась, что является поклонницей Брэда…
Вера Брежнева раскрыла личный рецепт…
Вице-премьер Борисов назвал “ахиллесову пяту” космической отрасли…
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в отпуске занимаются скандинавской…
Tesla выплатит хакерам $1 миллион за взлом своего…
Звезда "Дом-2" Юлия Щеглова похвасталась помолвочным…
Королевский эксперт Аманда Плателл: "Кейт Миддлтон стала настоящей жемчужиной в короне королевы…
Билли Айлиш проводит каникулы на Гавайях вместе с…
При выходе Xbox Series X для приставки не создадут пакет эксклюзивных…
Анастасия Волочкова рассказала о нападении большой морской…
В РПЦ храмы считают подходящим местом для…
Юлия Михалкова в новом юмористическом шоу составит конкуренцию "Уральским…
Звезда «Дом-2» Николай Должанский уверен, что Антон Беккужев будет хорошим…
Андрей Разин отказался брать в свой коллектив Андрея Губина из-за странного поведения…
Пользователи Metacritic назвали «The Last of Us» лучшей игрой минувшего…
Алина Загитова на трёх языках рассказала о прогулке по вечерней…
Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев попробовал на Мальдивах червей во…
В Ленинградском зоопарке умерла кошка Дуся, которая 12 лет жила в одной клетке с…
Алеся Кафельникова вышла на подиум модного показа в Милане в…
С 14 января будет прекращена бесплатная поддержка Windows…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова со скандалом выгнала Никиту Уманского с…
Специалисты рассказали о роли нервной системы в борьбе с…
Валентина Талызина назвала неуместной идею переснять фильм “Гостья из…
Никита Барышев не справился с заданием выгнать Рапунцелей из…
Игорь Крутой за полгода стал успешным…
На выставке в Токио показали тюнингованный Audi…
Актер Эдд Бернс скончался на 87 году жизни после…
Физики выяснили, как спагетти размягчаются во время…
Звезда «Дом-2» Кристина Бухынбалтэ о возращении к миллиардеру: «Я прогибалась и…
Нюша в соблазнительном купальнике поразила поклонников своей естественной…
Медики рассказали, как быстро и правильно прийти в форму после…
"Оскар 2020": Прогнозы букмекеров и другие факты о…
На уход с проекта "Дом-2" номинированы Анна Брянская, Илья Подобрей и Никита…
В Австралии акулы съели 21-летнего футболиста из…
Хоакин Феникс задержан полицией во время акции протеста Джейн Фонды против изменений…
Полина Гренц назвала сильные переживания после расставания с возлюбленным “пощечинами за проявления…
Просмотреть все новости