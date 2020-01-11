Бюджет нового фильма Кристофера Нолана “Довод” превысит 200 млн долларов
Бюджет ленты “Довод”, работу над которой развернул Кристофер Нолан, составит суммарно более 200 млн долларов. Такие данные приводит Collider, ссылаясь на личные источники.
Согласно заявлениям инсайдеров, бюджет “Довода” оценивается не менее чем в 205 млн долларов. При этом ранее некоторые источники говорили о 225 млн долларов. Уже известно, что в проекте появятся Роберт Паттинсон, Майкл Кейн, Элизабет Дебики и другие звезды. Пока имеется мало сведений о сюжете будущей киноленты, однако ожидается, что на экраны она выйдет уже летом нынешнего года. Пока сообщается, что события будут разворачиваться в нескольких странах, а подходящим жанром является шпионский боевик.
Ранее Роберт Паттинсон высказался о том, что не считает Бэтмена супергероем. Он сыграет данного персонажа в новой ленте о Брюсе Уэйне.
Согласно заявлениям инсайдеров, бюджет “Довода” оценивается не менее чем в 205 млн долларов. При этом ранее некоторые источники говорили о 225 млн долларов. Уже известно, что в проекте появятся Роберт Паттинсон, Майкл Кейн, Элизабет Дебики и другие звезды. Пока имеется мало сведений о сюжете будущей киноленты, однако ожидается, что на экраны она выйдет уже летом нынешнего года. Пока сообщается, что события будут разворачиваться в нескольких странах, а подходящим жанром является шпионский боевик.
Ранее Роберт Паттинсон высказался о том, что не считает Бэтмена супергероем. Он сыграет данного персонажа в новой ленте о Брюсе Уэйне.
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:46