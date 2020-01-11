Агата Муцениеце трогательно поздравила сына Тимофея с 7-летием

Недавно на своей странице в Instagram Агата Муцениеце поздравила своего старшего сына Тимофея с днём рождения. Она разместила серию его забавных фотографий в соцсети и трогательно подписала кадры.Павел Прилучный и Агата Муцениеце являются родителями двоих детей - 7-летнего Тимофея и 3-летней Мии. 11 января сын пары отмечает день рождение. По этому поводу актриса решила поздравить ребенка не только лично. В своём аккаунте Instagram звезда разместила несколько фотографий сына с его сестрёнкой, которые вызвали восторг у поклонников. В подписи к сюжету Агата Муцениеце использовала слова из песни Наргиз и Максима Фадеева «Вдвоем». Она рассказала, что очень любит сына, а данная композиция как можно точно иллюстрирует их отношения.Актриса заявила, что Тимофей для неё является самым драгоценным мужчиной. Подписчики модели также присоединились к поздравлениям и пожелали мальчику побольше положительных впечатлений, слушаться родителей и найти себя в жизни. На данный момент публикация собрала чуть больше 70 тысяч «лайков» и больше 300 поздравительных комментариев. Стоит отметить, что Павел Прилучный не очень активно ведёт свою страницу Instagram, поэтому на данный момент поздравлений для сына он не оставлял.