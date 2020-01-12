Ученые выяснили, что жир в области живота вреден для мышления





Во время опыта эксперты исследовали данные более 4000 мужчин и женщин биобанка Великобритании среднего и старшего возраста. Специалисты изучали объемы мышечной массы, подкожного и брюшного жира, их взаимосвязь с интеллектуальными изменениями на протяжении 6 лет. Они узнали, что у людей в возрасте от 40 до 50 лет наблюдается пониженный интеллект, и с каждым годом ситуация усугублялась.Чаще всего люди набирают лишние жировые отложения и утрачивать мышечную массу в среднем возрасте, что увеличивается в процессе старения организма. Потому так важно не забывать о физических упражнениях, что особенно актуально для женщин.Также специалисты изучили способность к изменениям активности иммунной системы и пояснили взаимосвязь между жировыми отложениями, мышцами и интеллектом. В исследованиях у представительниц прекрасной половины человечества нашли связь между жиром брюшной полости и мышлением в связи с преобразованием лимфоцитов и эозинофилов.У мужчин за данную проблему отвечают базофилы, масса мышц имела защитный фактор, но иммунная система в этом не играла основной роли. Такие знания помогут ученым внедрять новейшие методики лечения, которые смогут поддержать гибкость мышления у пожилых людей с лишним весом, сидячим образом жизни и потерей мышечной массы.