Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости

Екатерина Андреева, как и многие отечественные звёзды, отправилась на новогодние каникулы за границу. Звезда предпочла отдыхать от работы не в южных широтах, а в швейцарских Альпах. По её словам, такой отпуск полезнее для здоровья. Во-первых, в горном районе намного спокойнее из-за меньшего количества туристов, а во-вторых, местный климат и оздоровительные процедуры буквально творят чудеса. Телеведущая любит окунуться на свежем воздухе в бассейн с горной минеральной водой, а потом, сидя на свежем воздухе, смотреть на заснеженные склоны. Журналистка отмечает, альпийские хребты знают многое и иногда открывают тайны. Например, как полководец Суворов переходил через горный массив с русской армией. В том походе он поил солдат "ледниковым молоком" - растопленными осколками многолетнего льда, который сохранил в себе очень чистую природную воду.Поклонники в очередной раз остались в восторге от истории кумира и её красоты. Как всегда, многие поспешили сделать комплимент звезде "Первого канала", указав, что та совершенно не выглядит на своей возраст. Фотографию телеведущей очень быстро "засыпали" комплиментами и одобрительными лайками.