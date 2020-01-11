В США российский истребитель Су-57 назвали "небоеспособным"
В США назвали истребитель Су-57 российского производства назвали небоеспособным. По мнению издания The National Interest, военный самолёт 5 поколения не может быть задействован в условиях полномасштабных военных действий на условиях противостояния потенциальному противнику с высоким уровнем развития технологий.
В качестве примера указываются преимущества США в наличии таких моделей как F-22 и F-35. Автор статьи подчеркивает, что Су-57 получил недостаточный уровень финансирования, чрезмерно долгое время создаётся, а также не относится к многосерийными продуктам военной технологии. Отдельно указывается, что у истребителя нет штатных силовых агрегатов 2-го этапа.
По информации зарубежного издания, на сегодня у РФ имеется порядка 1 тысячи самолётов тактического класса, но в этом списке отсутствуют серийные истребители 5 поколения. При этом в американском парке имеется порядка 3 тысяч самолётов, включая данный воздушный транспорт.
В качестве примера указываются преимущества США в наличии таких моделей как F-22 и F-35. Автор статьи подчеркивает, что Су-57 получил недостаточный уровень финансирования, чрезмерно долгое время создаётся, а также не относится к многосерийными продуктам военной технологии. Отдельно указывается, что у истребителя нет штатных силовых агрегатов 2-го этапа.
По информации зарубежного издания, на сегодня у РФ имеется порядка 1 тысячи самолётов тактического класса, но в этом списке отсутствуют серийные истребители 5 поколения. При этом в американском парке имеется порядка 3 тысяч самолётов, включая данный воздушный транспорт.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:21