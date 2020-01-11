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Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучивание мультипликационных героев

Меган Маркл подписала контракт с компанией Disney, по условиям которого она будет заниматься озвучиванием героев мультфильмов. Все доходы от такой работы герцогиня Сассекская планирует отдавать благотворительному фонду.
Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучивание мультипликационных героев

В соответствии с подписанным контрактом, Меган Маркл первый раз озвучила героя мультфильма от компании Disney перед Рождеством. Родственники из семьи принца Гарри уже успели неодобрительно высказаться о таком решении герцогини. По словам Маркл, все полученные от озвучки доходы передадутся организации «Слоны без границ», которая является благотворительной, и поддерживает дикую природу, а также борется с браконьерами. Герцог и герцогиня Сассекские поделились, что они хотят быть независимыми в финансовых вопросах. Для этого они намерены воздержаться от всех королевских преимуществ и не станут пользоваться средствами из гранта, которые выделяются для оплаты поездок и содержания резиденций королевской династии.

Меган Маркл и принц Гарри также решили жить за счет средств, заработанных своими силами.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:55

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