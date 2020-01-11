Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучивание мультипликационных героев





В соответствии с подписанным контрактом, Меган Маркл первый раз озвучила героя мультфильма от компании Disney перед Рождеством. Родственники из семьи принца Гарри уже успели неодобрительно высказаться о таком решении герцогини. По словам Маркл, все полученные от озвучки доходы передадутся организации «Слоны без границ», которая является благотворительной, и поддерживает дикую природу, а также борется с браконьерами. Герцог и герцогиня Сассекские поделились, что они хотят быть независимыми в финансовых вопросах. Для этого они намерены воздержаться от всех королевских преимуществ и не станут пользоваться средствами из гранта, которые выделяются для оплаты поездок и содержания резиденций королевской династии.Меган Маркл и принц Гарри также решили жить за счет средств, заработанных своими силами.