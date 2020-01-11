Ученые выяснили, почему люди не смогут одомашнить осьминогов
Ученые рассказали, почему у человека не получится одомашнить осьминогов, как это произошло с собаками и крупным рогатым скотом. Этот морской обитатель обладает не только интеллектом, но и способностью оказывать воздействие на окружающую среду.
По статистике, предложение осьминогов на рынке пищевой промышленности не может покрыть спрос. Крупные компании ведут эксперименты по ГМ указанных моллюсков, что чревато экологическими последствиями. Создание полноценных ферм приведет к загрязнению океана азотом и фосфором, что может привести к развитию заболеваний. При этом осьминоги испытывают потребность в значительном количестве рыбы, что способно послужить причиной нагрузки для выживания диких видов в их естественной среде обитания.
Даже в случае решения этих проблем ученые называют одомашнивание осьминогов бесчеловечной идеей, поскольку эти морские жители наделены навыками решения даже самых сложных задач. К примеру, им под силу проходить головоломки, узнавать ранее встречавшихся людей и т.д. Они могут впасть в депрессию или тревожное состояние, что проявляется в поедании кончиков своих щупалец.
По статистике, предложение осьминогов на рынке пищевой промышленности не может покрыть спрос. Крупные компании ведут эксперименты по ГМ указанных моллюсков, что чревато экологическими последствиями. Создание полноценных ферм приведет к загрязнению океана азотом и фосфором, что может привести к развитию заболеваний. При этом осьминоги испытывают потребность в значительном количестве рыбы, что способно послужить причиной нагрузки для выживания диких видов в их естественной среде обитания.
Даже в случае решения этих проблем ученые называют одомашнивание осьминогов бесчеловечной идеей, поскольку эти морские жители наделены навыками решения даже самых сложных задач. К примеру, им под силу проходить головоломки, узнавать ранее встречавшихся людей и т.д. Они могут впасть в депрессию или тревожное состояние, что проявляется в поедании кончиков своих щупалец.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:30