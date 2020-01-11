Экс-супруга Никиты Ефремова Яна Гладких показала на видео "трёх богатырей"

Известно, недавний период оказался не самым простым в жизни актрисы. Яна Гладких отдала немало сил, борясь за жизнь младшего наследника Степана. Мальчик родился с пороком сердца и родители сделали всё от них зависящее, чтобы его вылечить. Артистка сумела найти четыре миллиона рублей, которые требовались на медицинские услуги, и увезла малыша в Германию. Там экс-супруга Никиты Ефремова жила в Бонне, а ребёнок получал высококвалифицированное медицинское обслуживание. В итоге врачам удалось спасти пациента, и теперь в жизни звезды наступил новый этап, в котором нет месту переживаниям и страхам за судьбу детей. Своим семейным счастьем она решила поделиться в личном микроблоге, записав для фолловеров ролик. Звезда показала, как её муж и старший сын хозяйничают на кухне, а младший лежит рядом в кроватке.Поклонники порадовались за кумира. Многие высказались, написав в адрес хозяйки аккаунта, а также её "трёх богатырей", немало добрых слов, пожелав им счастья и любви.