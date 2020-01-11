Медики составили список овощей, которые способны испортить зубы человека
Медики составили список овощей, которые способны испортить зубы человека. Самыми коварными оказались цуккини и спаржа.
Специалисты выяснили, что на здоровье зубов оказывают неблагоприятное влияние кабачки, щавель, сладкий перец и патиссоны. В них много органических кислот, способных разъедать эмаль зуба и приводящих к деструкции зубного скелета.
Так как эти овощи часто используются в рационе людей, медики рекомендуют после их употребления прополоскать рот водой или использовав зубную щетку почистить зубы. Вдобавок они напоминают, что необходимо есть больше яблок, так как яблочная кислота укрепляет эмаль и оказывает положительное влияние на ротовую полость.
Специалисты выяснили, что на здоровье зубов оказывают неблагоприятное влияние кабачки, щавель, сладкий перец и патиссоны. В них много органических кислот, способных разъедать эмаль зуба и приводящих к деструкции зубного скелета.
Так как эти овощи часто используются в рационе людей, медики рекомендуют после их употребления прополоскать рот водой или использовав зубную щетку почистить зубы. Вдобавок они напоминают, что необходимо есть больше яблок, так как яблочная кислота укрепляет эмаль и оказывает положительное влияние на ротовую полость.
Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 19:06