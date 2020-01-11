Лариса Гузеева призналась, что является поклонницей Брэда Питта

Актриса заявила, что уже 11 лет является поклонницей звезды, о чём не раз сообщала в программе. В свою очередь, российский астролог решила не отвечать на вопросы Гузеевой и заявила, что у неё кумиров нет. Василиса Володина рассказала, что ей нравится определённый типаж мужчин, однако конкретного имени предпочла не называть.Тем не менее Роза Сябитова обвинила коллегу во лжи и потребовала честно раскрыть все карты, но телеведущая лишь сообщила, что не может никого вспомнить, и пообещала до конца передачи поразмыслить над подходящей кандидатурой, полностью отвечающей её идеалу. Как известно, Василиса Володина на данный момент находится в браке Сергеем Володиным, который поначалу работал в сфере логистики, а после стал директором астролога. Телеведущая ранее заявляла, что счастлива с супругом и воспитывает сына Вячеслава и дочь Викторию.