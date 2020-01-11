Вице-премьер Борисов назвал “ахиллесову пяту” космической отрасли России





После посещения предприятия ИСС, высказаться об итогах своего визита Борисов решил на пресс-конференции. В частности, он считает главной проблемой в космонавтике отсутствие рентабельности, что мешает выходу на серийное производство. Эксперт предлагает сформировать четкую и прозрачную политику, где основой послужат принципы управления многообразием и стандартизации решений. Задачей Роскосмоса стала работа над поиском путей оздоровления отрасли, поскольку для ее процветания имеются все условия.Борисов напомнил, что негативной ситуацией для космонавтики послужил дефицит средств в 90-х и нарастание зарубежной компонентной базы. Он посоветовал учесть риски и избавиться от них для успешного продвижения работ.