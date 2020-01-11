Анастасия Волочкова рассказала о нападении большой морской черепахи
Анастасия Волочкова опубликовала в личном микроблоге видеоролик с участием большой морской черепахи. Это знаменитости напомнило о нападении. Два года назад подобное, но ещё большее животное, сильно укусило её в воде.
Анастасия Волочкова как всегда отправилась после новогодних праздников отдыхать в тёплые края. На этот раз звезда предпочла побывать в Таиланде, отправившись на остров Пхукет. Балерина во время подобных поездок предпочитает демонстрировать свою внешность, показывая стройную фигуру в купальниках и традиционные шпагаты, а также местные пейзажи и природу. Недавно артистка сняла на камеру выход на песчаный берег большой морской черепахи, которая отложила яйца и сразу уплыла. Появление животного напомнило звезде, как два года назад вдвое большее похожее существо напало на неё в море и укусило за ногу. Это не прошло незамеченным, и ещё очень долго танцовщица страдала от боли в колене.
Поклонники посочувствовали кумиру, а некоторые припомнили, что поездки на океан уже не первый раз заканчиваются для заезды серьёзными травмами. Несколько лет назад Анастасия Волочкова наступила на морского ежа, повредив стопу.
Анастасия Волочкова как всегда отправилась после новогодних праздников отдыхать в тёплые края. На этот раз звезда предпочла побывать в Таиланде, отправившись на остров Пхукет. Балерина во время подобных поездок предпочитает демонстрировать свою внешность, показывая стройную фигуру в купальниках и традиционные шпагаты, а также местные пейзажи и природу. Недавно артистка сняла на камеру выход на песчаный берег большой морской черепахи, которая отложила яйца и сразу уплыла. Появление животного напомнило звезде, как два года назад вдвое большее похожее существо напало на неё в море и укусило за ногу. Это не прошло незамеченным, и ещё очень долго танцовщица страдала от боли в колене.
Поклонники посочувствовали кумиру, а некоторые припомнили, что поездки на океан уже не первый раз заканчиваются для заезды серьёзными травмами. Несколько лет назад Анастасия Волочкова наступила на морского ежа, повредив стопу.
ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 17:46