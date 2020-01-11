Анастасия Волочкова рассказала о нападении большой морской черепахи

Анастасия Волочкова как всегда отправилась после новогодних праздников отдыхать в тёплые края. На этот раз звезда предпочла побывать в Таиланде, отправившись на остров Пхукет. Балерина во время подобных поездок предпочитает демонстрировать свою внешность, показывая стройную фигуру в купальниках и традиционные шпагаты, а также местные пейзажи и природу. Недавно артистка сняла на камеру выход на песчаный берег большой морской черепахи, которая отложила яйца и сразу уплыла. Появление животного напомнило звезде, как два года назад вдвое большее похожее существо напало на неё в море и укусило за ногу. Это не прошло незамеченным, и ещё очень долго танцовщица страдала от боли в колене.Поклонники посочувствовали кумиру, а некоторые припомнили, что поездки на океан уже не первый раз заканчиваются для заезды серьёзными травмами. Несколько лет назад Анастасия Волочкова наступила на морского ежа, повредив стопу.