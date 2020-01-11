Королевский эксперт Аманда Плателл: "Кейт Миддлтон стала настоящей жемчужиной в короне королевы Великобритании"





В честь дня рождения герцогини Кембриджской в официальном Instagram-аккаунте королевской пары опубликовали новый снимок Кейт Миддлтон. На фотографии можно заметить, что она стала обладательницей роскошного кольца с сапфиром, которое раньше принадлежало принцессе Диане. Это может свидетельствовать о том, что герцогине Кембриджской дарован королевский статус. Известно, что до свадьбы в 2011 году с принцем Уильямом Кейт Миддлтон постоянно находилась под давлением общественности и неоднократно становилась объектом критики. Однако она с достоинством выдержала все нападки.Оказывается, у герцогини Кембриджской была отличная поддержка: её семья и семья мужа старались помочь , а сама Кейт Миддлтон обращала внимание на все рекомендации и стремилась им следовать. По словам королевского эксперта Аманды Плателл, супруга принца Уильяма, как и королева Елизавета, предпочитает не обременять никого своими жалобами, а также не давать объяснений. У неё есть поддержка любящей семьи, находящейся за её спиной и в этом она отличается от Меган Маркл, на свадьбе которой не присутствовали отец и сводные братья и сёстры. Недавно стало известно, что принц Уильям потребовал для своей супруги Кейт Миддлтон титул принцессы, какой был у его матери леди Дианы.