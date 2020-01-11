В РПЦ храмы считают подходящим местом для знакомства





Митрополит Иларион высказался по этому поводу в программе “Церковь и мир”, отметив, что “храм это дом Божий”. Он считает, что церковь не является местом исключительно для поиска невест, но для православных христиан знакомство является естественной ситуацией. Представитель РПЦ знает много пар, первая встреча которых состоялась во время службы или на территории храма. Это простое общение постепенно переросло в более крепкие чувства.Митрополит посоветовал православным не бояться подходить к понравившимся девушкам, если чувства возникли с первого взгляда.