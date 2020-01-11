Звезда "Дом-2" Юлия Щеглова похвасталась помолвочным кольцом





После публикации снимка с кольцом подписчики участницы шоу стали сразу же писать ей поздравления с помолвкой. Многие спрашивают, что придумал и чем удивил Игорь свою возлюбленную. В ответ на эти вопросы девушка предложила зрителям следить за будущими эфирами, в одном из которых и будет показано, как Русанов сделал предложение руки и сердца. Стоит отметить, что бабушка будущей невесты тоже рада за свою внучку, хотя и долгое время не одобряла её выбор. Сейчас же она даже заступается за Юлию в Instagram, отвечая на негативные комментарии в адрес Щегловой.Как известно, отношения между возлюбленными далеки от идеала. Между ними частенько возникают ссоры, порой перерастающие в скандалы. Девушка даже как-то призналась, что боится агрессии со стороны своего молодого человека, но любовь победила страх и размолвки влюблённых. Теперь их поклонники ждут, когда же пара объявит дату своей свадьбы.