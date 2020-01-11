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При выходе Xbox Series X для приставки не создадут пакет эксклюзивных игр

В руководстве Xbox сообщили об отсутствии специального эксклюзивного игрового пакета для консоли Series X.Компания Microsoft не намерена делать такой маркетинговый ход, о чем сообщил Мэтт Бути, руководитель Xbox Game Studios в рамках интервью для издания MCV/Develop.

Почти все выпуски очередных поколений игровых приставок проходили с выпуском эксклюзивных продуктов, которые поддерживались исключительно на указанных устройствах. При этом в компании Microsoft приняли решение отказаться от данного подхода. Мэтт Бути отметил, что разработчик не намерен стимулировать программистов на выпуск эксклюзивов для новой консоли к моменту появления продукта на прилавках. На первый период она может использоваться в качестве устройства запуска игр, созданных под Xbox One.

«Мы желаем иметь уверенность, что случаи, когда люди создают такие инвестиции в Xbox от сегодняшнего времени и до выпуска Series X, они осознают, что это выгодные для них действия», — подчеркнул Мэтт Бути.

Он добавил, что часть игр, произведённых вскоре после создания Xbox Series X, станут поддерживаться на платформах прошлых работ серии, но собственники новых девайсов смогут получить дополнительные возможности. Среди игр, который обязаны продемонстрировать все мощности новой консоли, отметили Halo Infinite.

«Впервые в течение 15 лет появится игра из серии Halo, которая запустится синхронно с очередной консолью. Мы сделаем нечто особенное для Series X», — сообщил руководитель Xbox Game Studios.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:54

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