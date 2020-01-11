При выходе Xbox Series X для приставки не создадут пакет эксклюзивных игр





Почти все выпуски очередных поколений игровых приставок проходили с выпуском эксклюзивных продуктов, которые поддерживались исключительно на указанных устройствах. При этом в компании Microsoft приняли решение отказаться от данного подхода. Мэтт Бути отметил, что разработчик не намерен стимулировать программистов на выпуск эксклюзивов для новой консоли к моменту появления продукта на прилавках. На первый период она может использоваться в качестве устройства запуска игр, созданных под Xbox One., — подчеркнул Мэтт Бути.Он добавил, что часть игр, произведённых вскоре после создания Xbox Series X, станут поддерживаться на платформах прошлых работ серии, но собственники новых девайсов смогут получить дополнительные возможности. Среди игр, который обязаны продемонстрировать все мощности новой консоли, отметили Halo Infinite., — сообщил руководитель Xbox Game Studios.