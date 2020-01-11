Звезда «Дом-2» Николай Должанский уверен, что Антон Беккужев будет хорошим ведущим

Николай Должанский новость о том, что Антон Беккужев отныне будет одним из ведущих «Дом-2» прокомментировал в личном блоге. Экс-участник реалити написал, для него коллега является одним из ярких представителей молодой креативной журналистики. По словам Должанского, Беккужев в своих материалах руководствуется не только исключительно основными правилами, делая ставки на честность и объективность информации, но и не забывает, что публикация обязана в первую очередь вызывать интерес в обществе.Также Николай подчеркивает, что под руководством этого главного редактора издание «Дом-2» смогло вызвать повышенный интерес у аудитории и получил хорошую репутацию. Бывший участник «Дом-2» надеется, что у Антона Беккужева получится проявить свой талант и незаурядные качества в роли ведущего.Отреагировал на эту публикацию сам виновник события. Он поблагодарил Николая Должанского за высокую оценку его профессионального уровня.