Пользователи Metacritic назвали «The Last of Us» лучшей игрой минувшего десятилетия





После этого представители студии-разработчика Naughty Dog отметили на странице Twitter, что были очень тронуты и поблагодарили поклонников за оказанную поддержку. На второй строчке по итогам голосования стало продолжение франшизы «Легенда Зельды» под названием «Breath of the Wild». Третья строчка досталась игре «The Witcher 3: Wild Hunt».В списке оказались известные многим геймерам «Bloodborne» и «Dark Souls». Это стало маркером высокой степени популярности мрачных экшн-игр с упором на сложность прохождения. Формат «Soulsborne» оказался весьма востребованным для многих поклонников игр. Среди продуктов студии Rockstar были отмечены «Red Dead Redemption 2», а также «GTA 5». В рейтинг включили 2-ю из 3-х частей серии «Mass Effect», которую многие запомнили благодаря проработанному сценарию приключения и высокому уровню качества подготовленных видеороликов.