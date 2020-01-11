С 14 января будет прекращена бесплатная поддержка Windows 7
Начиная с 14 января бесплатная поддержка Windows 7 будет прекращена. По распространённым в интернете данным, оболочка больше не будет получать пакеты поддержки системы кибербезопасности.
Это относится в том числе к бесплатному антивирусу. Компания-разработчик представила предупреждение, что Windows 7 теперь станет более уязвимой оболочкой.
При этом ситуация не затронет корпоративных клиентов, использующих соответствующие модификации «операционки». Они и дальше будут получать максимальный пакет. Цена поддержки для первого года использования на новых условиях составит $25, для второго – $50, а для третьего – $100.
Это относится в том числе к бесплатному антивирусу. Компания-разработчик представила предупреждение, что Windows 7 теперь станет более уязвимой оболочкой.
При этом ситуация не затронет корпоративных клиентов, использующих соответствующие модификации «операционки». Они и дальше будут получать максимальный пакет. Цена поддержки для первого года использования на новых условиях составит $25, для второго – $50, а для третьего – $100.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:43