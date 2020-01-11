В Ленинградском зоопарке умерла кошка Дуся, которая 12 лет жила в одной клетке с рысью





В 2007 году в рамках программы о представителях семейства кошачьих в двухмесячном возрасте кошку Дусю пустили пожить вместе с рысью. Создатели программы планировали продемонстрировать гостям зоопарка отличия домашних и диких представителей кошачьих. После окончания эксперимента было принято решение не разделять кошку и хищницу, так как за это время они сильно сблизились. По словам представителей зоопарка, несмотря на то, что, Дуся иногда брала еду рыси, животные существовали мирно. Они также пользовались общими игрушками. Рысь Линда за все 12 лет ни разу не нападала на свою маленькую подругу. Вместе они добились внимания гостей зоопарка и полюбились не только жителям Санкт-Петербурга, а и туристам из множества других городов и даже стран.В данное время Линда проживает в клетке одна. По словам представителей Ленинградского зоопарка, они никогда не забудут свою прекрасную Дусю.