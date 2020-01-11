Алеся Кафельникова вышла на подиум модного показа в Милане в шапке-ушанке

Модель появилась на подиуме в рамках показа Dsquared2 Fall/Winter 2020. Снимок с мероприятия Кафельникова показала поклонникам в своем микроблоге, где поблагодарила дом моды за то, что ее приняли. Манекенщица продефилировала в объемной кожаной дубленке, топе и с цепью на талии, а главной изюминкой образа стала массивная, меховая шапка-ушанка.В комментариях стиль похвалили поклонники модели, а также 33-летняя Елена Перминова. Возлюбленная предпринимателя Александра Лебедева также оставила мотивирующее обращение к Кафельниковой.