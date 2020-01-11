Валентина Талызина назвала неуместной идею переснять фильм “Гостья из будущего”





Фильм “Гостья из будущего” вышел в 1985 году, поэтому создатели “Притяжения” и “Вторжения” решили его “освежить”, что Валентина Талызина считает неуместным. Актриса привела в пример ремейк “Каникул в Простоквашино”, который, по ее мнению, не может конкурировать с оригинальной версией. Поэтому знаменитость советует отказаться от данной идеи, задействовав средства для создания чего-то нового. Артистка подчеркнула, что в советском фильме нашло отражение происходящее в реальной жизни, чего невозможно будет повторить при “скудности мысли” в современности.Известно, что задумывался многосерийный фильм, согласно оригинальной повести Кира Булычева, растянутый на пять частей.