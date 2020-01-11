Специалисты рассказали о роли нервной системы в борьбе с инфекциями





Команда экспертов из Гарвардского и Йельского университетов выявила, что реакция организма на бактерии не имеет ничего общего с теми представлениями, которые ранее были приняты научным сообществом. До данного обнаружения полагалось, что в ответ на атаку бактерий в активность приходят клетки иммунитета и аналоги, которые выстилают кишечник. На данный момент специалисты определили, что при борьбе с инфекциями важную роль играют нервные клетки кишечника. Оказывается, нервная система подаёт сигнал и «сообщает» им, что предпринимать. Эксперимент выявил, что данные клетки освобождают цитокины, которые борются с бактериями.После удаления интерлейкина-18 из клеток иммунитета и клеток, которые выстилают барьеры в кишечнике у мышей, организм грызунов все также продолжал проявлять защитные силы организма и сопротивлялся дальнейшему развитию сальмонеллёза. Эксперты пришли к выводу, что клетки не отвечают за нужный организму иммунный ответ. Но после удаления цитокина грызуны стали более чувствительны к инфекциям. На данный момент команда планирует провести исследования новых терапевтических стратегий для атаки на бактерии через нервную систему.