На выставке в Токио показали тюнингованный Audi Q8





Отмечается, что стоимость реализованных доработок составила 600 тысяч иен, что эквивалентно порядка 335 тысячам рублей. Информации относительно технических параметров не приводится. Предположительно, под капотом остался тот же двигатель объёмом 3 л с турбонаддувом. Мощность силового агрегата составляет 340 «лошадей». В паре с ним работают 8-диапазонная автоматическая трансмиссия и фирменный полный привод.Тюнинг-ателье Rowen International во время проведения автовыставки в Токио продемонстрировало новый передний бампер. Многие посчитали это нововведение достаточно подходящим для общей стилистики автомобиля. На решетке радиатора и дверях разместили шильдики с названием ателье. Также внимание привлекают крупный спойлер и дефлекторы у задних дверей. Весьма интересный дизайн получили колёсные диски авто. На двери багажного отделения установили фирменный значок ателье и многосекционный диффузор, оснащённый стоп-сигналом.