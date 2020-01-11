Актер Эдд Бернс скончался на 87 году жизни после инсульта
Известный актер из США Эдд Бернс ушел из жизни на 87 году жизни после инсульта. Соответствующую информацию подтвердил сын звезды телесериалов Логан Бернс во время общения с представителями СМИ.
По словам родственника Эдда Бернса, причиной кончины звездного отца стало данное заболевание. Смерть наступила 8 января, на тот момент звезда экранов находился в собственном доме в городе Санта-Моника, штат Калифорния. Актер получил славу в 60-х годах XX века, а также являлся певцом и телеидолом. Он стал популярным после того, как получил одну из главных ролей в многосерийном проекте “Сансет-Стрип, 77”. Также его спетый в дуэте с Конни Стивенс сингл “Kookie, Kookie” занял 4 место по версии Billboard.
Среди известных работ Эдда Бернса также находятся “Жуткий, злобный”, “Мэверик” и “Лодка любви”.
По словам родственника Эдда Бернса, причиной кончины звездного отца стало данное заболевание. Смерть наступила 8 января, на тот момент звезда экранов находился в собственном доме в городе Санта-Моника, штат Калифорния. Актер получил славу в 60-х годах XX века, а также являлся певцом и телеидолом. Он стал популярным после того, как получил одну из главных ролей в многосерийном проекте “Сансет-Стрип, 77”. Также его спетый в дуэте с Конни Стивенс сингл “Kookie, Kookie” занял 4 место по версии Billboard.
Среди известных работ Эдда Бернса также находятся “Жуткий, злобный”, “Мэверик” и “Лодка любви”.