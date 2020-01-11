Актер Эдд Бернс скончался на 87 году жизни после инсульта





По словам родственника Эдда Бернса, причиной кончины звездного отца стало данное заболевание. Смерть наступила 8 января, на тот момент звезда экранов находился в собственном доме в городе Санта-Моника, штат Калифорния. Актер получил славу в 60-х годах XX века, а также являлся певцом и телеидолом. Он стал популярным после того, как получил одну из главных ролей в многосерийном проекте “Сансет-Стрип, 77”. Также его спетый в дуэте с Конни Стивенс сингл “Kookie, Kookie” занял 4 место по версии Billboard.Среди известных работ Эдда Бернса также находятся “Жуткий, злобный”, “Мэверик” и “Лодка любви”.